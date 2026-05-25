Более 4700 участников СВО получили медпомощь в Якутии

В Якутии медицинскую помощь получили уже 4730 участников специальной военной операции. Об этом во время брифинга сообщил руководитель Департамента организации медицинской помощи населению Минздрава республики Дьулустан Чичахов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По его словам, 1301 военнослужащий прошел лечение в стационарных условиях. Кроме того, в регионе продолжается работа по медицинской реабилитации и психологической поддержке участников СВО и их семей.

Реабилитацию прошли 437 бойцов. Психологическая, психотерапевтическая и психиатрическая помощь оказана 911 военнослужащим, а также 1265 членам их семей.

Также помощь оказывается через федеральный чат «КСВО. Разговор с психологом». Этой поддержкой воспользовались 1562 человека из разных регионов страны.

Якутские врачи продолжают работать и в Донецкой Народной Республике. За месяц в больнице Докучаевска медики из Якутии провели 10 операций и пролечили 32 пациентов, включая девять военнослужащих.

