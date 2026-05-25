Гидрологическую обстановку на реке Лена оценивают как спокойную Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Гидрологическая обстановка на реке Лена в настоящее время оценивается как спокойная. Активная фаза ледохода наблюдается в нижнем течении, в пределах Жиганского района, а также на реках северо востока Якутии. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На реке Лена в пределах Ленского и Олекминского районов отмечаются подъемы уровня воды и формируется вторая волна половодья. Возобновление роста уровня в центральной группе районов ожидается с 27 по 29 мая. Вторая волна половодья наблюдается и на реке Алдан, где уровни выше отметок выхода воды на пойму; в ближайшие сутки возможны затопления пониженных участков Томмота и Чагды, а затем — на участках ниже по течению, в пределах Усть Майского и Томпонского районов.

На реке Яна у Верхоянска продолжается ледоход, уровень воды ниже отметки опасного явления, на притоках наблюдается разрушение ледяного покрова. На Индигирке в пределах Оймяконского и Момского районов отмечаются подвижки льда и разводья, начало ледохода у Усть Неры и Хонуу ожидается на двое суток позже нормы.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru