Жителя Нюрбинского района осудили за насилие и угрозы полицейскому

В Нюрбинском районе жителя признали виновным в совершении насилия и угрозе его применения в отношении сотрудника полиции. В феврале 2026 года участковый прибыл для индивидуальной профилактической работы в квартиру, где ранее судимый мужчина вместе с другими лицами распивал алкоголь. На фоне опьянения он применил физическое насилие к представителю власти и угрожал ему, после чего его действия были пресечены. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил подсудимого к 3 годам 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, стороне предоставлено право на обжалование.

