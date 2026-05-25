На трассе Вилюй в Якутии заработал передвижной весовой контроль

На федеральной трассе А-331 «Вилюй» начал работу передвижной пункт весогабаритного контроля. Об этом сообщило ФКУ Упрдор «Вилюй». Мероприятия продлятся с 25 мая по 5 июня. Пост развернут на 35-м километре дороги. Инспекторы будут проверять грузовики и другие машины. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Весовой контроль ввели для сохранности автомобильных дорог. Весной, когда грунт оттаивает, дороги становятся особенно уязвимыми. Перегруженные фуры быстро разрушают асфальт и оставляют глубокую колею. Также специалисты следят за соблюдением правил перевозки грузов.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрута. За превышение допустимой массы грозят крупные штрафы.

