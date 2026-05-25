В Нерюнгри у работодателя отсудили 1,1 млн рублей за годовую задержку пособия

В городе Нерюнгри прокуратура защитила трудовые права местного жителя. Мужчина работал в угольной промышленности и имел право на единовременное пособие. Работодатель не выплачивал эти деньги больше года. Сумма долга составила 765 тысяч рублей. Когда сотрудник обратился за помощью, прокуратура подала иск в суд. Специалисты не только вернули основную сумму, но и взыскали с компании проценты за просрочку. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Суд встал на сторону работника. С компании взыскали более 1,1 миллиона рублей. В эту сумму вошло само пособие и еще 347 тысяч рублей за нарушение сроков выплаты.

Исполнение судебного решения находится на контроле надзорного ведомства.

