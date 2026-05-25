В Якутии пьяный водитель сбил пешехода насмерть и скрылся Фото: прокуратура Якутии

В городе Удачный вынесен приговор местному жителю. Мужчина признан виновным в ДТП, повлекшем смерть человека. Осужденный сел за руль пьяным. Он превысил скорость и выехал на обочину проезжей части. Там он сбил пешехода. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Водитель не стал вызывать скорую и полицию. Он просто покинул место аварии. Однако скрыться от правосудия ему не удалось. Суд назначил наказание - 5 лет и 6 месяцев колонии-поселения. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

