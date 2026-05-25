На реке Алдан в Якутии вода поднялась выше критической отметки

В Якутии объявлено штормовое предупреждение из-за резкого подъема воды на реке Алдан. У города Томмот уровень воды достиг отметки 813 сантиметров. В ближайшие сутки рост продолжится. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Специалисты прогнозируют выход воды на пойму. Ожидается подтопление низменных участков населенного пункта. Еще более тревожная ситуация у гидропоста Учур в поселке Чагда Алданского района. Там уровень воды уже поднялся до 1441 сантиметра.

В ближайшее сутки рост также продолжится. Вода может выйти на пойму и затопить низменные участки поселка. МЧС России напоминает жителям о мерах безопасности. Нужно плотно закрыть окна и двери. Изучить и запомнить границы возможных зон затопления. Заранее определить возвышенные места, которые редко уходят под воду, и кратчайшие пути к ним.

