В Якутии стартовала Неделя отказа от табака Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 25 по 31 мая в Якутии проходит Неделя отказа от табака. Мероприятие приурочено к Всемирному дню без табака, который ежегодно отмечают 31 мая. По данным Всемирной организации здравоохранения, употребление табака остается одной из главных причин преждевременной смертности. Ежегодно от последствий курения в мире умирают более 8 миллионов человек. В эту статистику входят и те, кто просто вдыхает табачный дым. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Сегодня врачи бьют тревогу не только из-за обычных сигарет, но и из-за электронных систем доставки никотина - вейпов и других гаджетов. Медики напоминают: безопасного табака не существует. Никотиновая зависимость негативно влияет на все органы и системы организма. Цель недели - рассказать людям о вреде курения, помочь им найти мотивацию отказаться от зависимости и популяризировать здоровый образ жизни.

В рамках недели запланированы выступления врачей на телевидении, публикации в СМИ и молодежная акция «Здоровый город». Якутян призывают задуматься о своем здоровье и сделать шаг к жизни без никотина.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru