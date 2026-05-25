Вода в Лене у Якутска стала мутной и желтой Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В столице Якутии ведется круглосуточный контроль за качеством питьевой воды. 25 мая специалисты взяли пробы в реке Лене. Показатели оказались тревожными. Цветность составила 122,4 градуса - это почти в 6 раз выше нормы. Мутность достигла 4,69 мг на кубометр при норме 1,5. Превышен и показатель железа - 0,36 мг на кубометр (допустимо 0,3). Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Однако после очистки вода приходит в норму. На выходе с водоочистных сооружений цветность падает до 6,9 градуса. Мутность снижается до 0,05 мг. Уровень железа опускается до 0,06 мг.

Для удаления запаха проводится углевание. Технологи каждые два часа увеличивают дозу активированного угля в зависимости от состояния речной воды. На Водозаборе анализы берут тоже каждые два часа. Совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» пробы отбирают на водоузлах и магистральных линиях города.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru