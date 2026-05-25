Неизвестные украли запчасти в Якутске

В Якутске за сутки зарегистрировано пять преступлений. Все процессуальные проверки и расследования уголовных дел держит на контроле прокуратура. Об этом сообщает «Комсомольская правда» - Якутия» со ссылкой на надзорный орган региона.

В Якутске неизвестные украли автозапчасти. Полицейские выявили несколько фактов повторного управления транспортом в состоянии опьянения. Также в правоохранительные органы поступило заявление о совершении преступления против половой неприкосновенности.

За сутки в республике не зарегистрировано ни одного смертельного ДТП. Однако сотрудники Госавтоинспекции задержали 19 водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения.

