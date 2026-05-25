В Якутске 26 мая запретят продажу алкоголя

В Якутске 26 мая вводится полный запрет на розничную продажу спиртного. Об этом сообщил глава города Евгений Григорьев. Ограничение связано с проведением общегородского мероприятия «Последний звонок» во всех школах. Такие меры принимают ежегодно. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Запрет будет действовать на всей территории Городского округа «город Якутск». Мэр подписал распоряжение под номером 900. Следить за тем, чтобы магазины не торговали алкоголем, будут сотрудники полиции. МУ МВД «Якутское» получило соответствующие указания.

Нарушителям грозят крупные штрафы. В мэрии призывают жителей отнестись с пониманием и не портить праздник детям.

