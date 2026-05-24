Взлетная полоса у Зырянки остается подтопленной в Якутии

В Якутии продолжают работу оперативные группы по паводку на Колыме. Ситуацию держит на контроле первый заместитель министра по делам гражданской обороны Айаал Вензель. Он провел заседание штаба с главами Верхнеколымского и Среднеколымского районов. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Нижняя кромка ледохода сейчас находится у поселка Зырянка. Движение льда плотное. Уровень воды у Зырянки составляет 681 сантиметр при критической отметке 1200. За последние сутки вода отступила на 17 сантиметров. У Среднеколымска уровень воды - 600 сантиметров. Из-за подтопления по-прежнему затронута взлетно-посадочная полоса.

Одновременно в Якутии борются с лесными пожарами. Всего в республике действуют семь возгораний: два ландшафтных и пять лесных. Ландшафтные пожары в Горном и Верхоянском улусах ликвидируют в текущий день. Лесные пожары в Горном, Намском, Таттинском районах и два пожара в Томпонском районе уже окараулены. Их потушат в ближайшие дни.

