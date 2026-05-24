Ледоход на Лене добрался до Жиганска в Якутии Фото: Саргылана ИВАНОВА.

Нижняя кромка ледохода на реке Лене достигла села Жиганск. Об этом сообщила заместитель руководителя Департамента по водным отношениям и рыболовству Минэкологии Якутии Евгения Кузьминова. Одновременно на других реках республики продолжается активное вскрытие льда. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На Колыме лед тронулся ниже поселка Зырянка. В районе Среднеколымска с полудня начался ледоход, ниже по течению наблюдаются подвижки льда.

На Яне активная фаза ледохода идет на участке Верхоянск - Батагай. В ближайшие сутки ожидаются новые подвижки. На Индигирке в Оймяконском и Момском районах появились закраины, фиксируется подъем уровня воды. На Лене в Ленском и Олекминском районах вода поднимается из-за второй волны паводка. На Алдане продолжается формирование второй волны паводка. В Алданском и Усть-Майском районах уже затоплены пойменные территории.

До полного очищения водных объектов ото льда и официального открытия навигации выход маломерных судов на воду категорически запрещен.

В ближайшие сутки подъем воды ожидается и в Томпонском районе. Спасатели продолжают мониторинг. Жителей прибрежных сел призывают к осторожности.

