В Якутии ожидаются дожди и потепление до +25 градусов

Опасных и неблагоприятных чрезвычайных ситуаций в Республике Саха (Якутия) на 25 мая 2026 года не прогнозируется. В республике сохраняется относительно стабильная обстановка без угрозы природных и техногенных ЧС. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По метеорологическому прогнозу на юге, северо востоке и в центре республики ожидаются дожди, на юге местами сильные, в горных районах — с мокрым снегом, на востоке местами грозы. Ветер умеренный, порывы до 15–17 м/с в центре, до 17–22 м/с на юге, на побережье Арктики — до 15–20 м/с. Температура ночью +5…+10 °C, на востоке и Колыме до +10…+15 °C, на западе около 0…+5 °C, на севере и северо западе −2…+7 °C, днем +12…+17 °C, в восточных и северо восточных районах до +20…+25 °C, на западе +7…+12 °C, на севере и северо западе 0…+5 °C.

