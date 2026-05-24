В Сылане Чурапчинского района горела мусорная свалка. Фото: Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)

23 мая в 15:22 в пожарно спасательную службу поступило сообщение о том, что горит мусор на поселковой свалке в селе Сылан Чурапчинского района. В считанные минуты к месту вызова прибыли огнеборцы, которые обнаружили горение бытовых отходов на площади около 100 квадратных метров. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

На тушение пожара привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Причина возгорания, виновное лицо и ущерб на данный момент устанавливаются. Силами пожарных удалось оперативно локализовать и потушить огонь, предотвратив распространение на близлежащие участки.

