В Якутии психологи провели 230 консультаций для участников СВО и их семей за неделю Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшую неделю психологи Якутии провели 230 индивидуальных и групповых консультаций для участников специальной военной операции и членов их семей. Помощь оказывалась как на территории республики, так и по госпитальному направлению в Ростове на Дону, всего помощь получили около 200 человек. Об этом на брифинге 22 мая сообщил директор Якутского республиканского психологического центра Владимир Скрябин. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По его словам, проводились первичные и повторные консультации, а также индивидуальные и групповые занятия. С 1 по 5 июня республиканский центр совместно с Психологическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова проведет серию мероприятий в рамках федерального проекта «Растем вместе». Одно из них адресовано специалистам, работающим с участниками СВО и их семьями, а другое — вдовам участников операции с детьми от 5 до 10 лет. Занятия будут проходить в формате конфиденциальных бесплатных сессий с пятидневным сопровождением профессиональных психологов.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru