В Якутске запустили второй и третий потоки военно‑полевых сборов Центра «ВОИН»

В Якутске стартовали второй и третий потоки военно полевых сборов, организованных Центром «ВОИН» для школьников и студентов средних профессиональных заведений Якутии. В торжественной обстановке молодежи пожелали пройти обучение единой командой, а директор Центра, народный депутат республики Василий Егоров, подчеркнул, что такие сборы укрепляют дух и патриотизм, а вместе с готовностью защищать Родину, по его словам, молодежь «никто не сломает и не победит». Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Участниками стали обучающиеся из специализированного научного центра СВФУ, технологического и автодорожного техникумов, Намского техникума, педагогического колледжа и других учреждений. В 2026 году обучение пройдут 1 188 курсантов из 17 образований, а в апреле и мае сборы уже прошли 519 студентов.

Программа включает 35 часов занятий по огневой, тактической и инженерной подготовке, основам тактической медицины, радиосвязи и управлению беспилотными летательными аппаратами. Успешное прохождение сборов дает дополнительные баллы при поступлении в вузы и помогает формировать ответственность, патриотизм и готовность к будущей военной службе.

