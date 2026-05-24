В Якутии запустили нефтяную инфраструктуру Игнялинского месторождения. Фото: Айсен Николаев, Глава Республики Саха (Якутия). Официальный канал.

Сегодня на Чонской группе месторождений на юго западе Якутии запустили нефтяную инфраструктуру Игнялинского месторождения — масштабный проект, значимый не только для республики, но и для всей топливно энергетической отрасли страны. На церемонии запуска присутствовал глава региона, а событие прошло в формате видеоконференции с участием Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Председателя Правления ПАО «Газпром нефть» Александра Дюкова. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

За два года на Игнялинском месторождении создан современный производственный комплекс: установка подготовки нефти, энергоцентр, напорный нефтепровод, приемо сдаточный пункт и другие объекты. К концу 2026 года здесь планируется обеспечить поставку до 2 млн тонн нефти в год в магистральную систему «Восточная Сибирь — Тихий океан».

