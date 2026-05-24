Айсен Николаев провёл заседание КЧС по паводкам и пожароопасному сезону.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев провел заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям республики, посвященное паводкоопасному периоду и началу пожароопасного сезона. По данным на текущий момент, ледоход на большинстве рек республики проходит в штатном режиме, на Алдане, Амге, Вилюе и малых реках обстановка развивается благоприятно. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Подтопления зафиксированы в 12 населенных пунктах, но серьезных разрушений удалось избежать. Впереди — ледоход на севере и северо востоке республики, где уже отмечены подвижки льда в районе Колымы. Глава региона поручил главам районов сохранять повышенную готовность сил и средств до полного завершения паводкового периода и оперативно реагировать на изменение обстановки.

С начала пожароопасного сезона в Якутии уже зафиксированы первые возгорания, все — по причине человеческого фактора.

