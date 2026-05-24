Якутия утвердила региональную стратегию развития ИИ

Глава Якутии Айсен Николаев утвердил региональную стратегию развития искусственного интеллекта — первый публичный региональный документ по ИИ в России. Она направлена на создание условий для системного внедрения ИИ технологий, повышения качества госуслуг и укрепления позиций республики как лидера цифровой трансформации на Дальнем Востоке. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Стратегией предусмотрены меры по созданию центра обработки данных, развитию кадрового потенциала, обучению населения базовым навыкам работы с ИИ, а также внедрению интеллектуальных решений в здравоохранение, образование, ЖКХ и транспорт. Планируется, что не менее 50% государственных услуг предоставят в цифровом формате с поддержкой ИИ, а также сформируют единое «озеро данных» и реестр ИИ решений Якутии.

Реализация стратегии будет проходить поэтапно с регулярным мониторингом показателей и корректировкой мероприятий под новые технологические вызовы и задачи республики.

