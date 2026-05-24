В Якутске миграционная полиция выявила 29 мигрантов без трудовых договоров. Фото: Официальный канал МВД по Республике Саха (Якутия).

Сотрудники Управления по вопросам миграции МВД по Республике Саха (Якутия) при поддержке спецподразделения ОМОН республиканской Росгвардии проверили строящийся дом по улице Новокарьерной в Якутске, где трудились иностранцы из государств Средней Азии. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В ходе рейда среди нескольких бригад строителей выявили 29 выходцев из республик ближнего зарубежья, у которых не было трудовых договоров; шестеро из них работали вовсе без патента на работу.

Все нарушители были доставлены в отдел полиции и привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ. Субподрядным организациям, допустившим на объект мигрантов без оформления, полицейские вручили предостережения. Всего проверкой было охвачено 46 иностранных граждан. Мероприятия по контролю за соблюдением миграционного законодательства в республике продолжаются.

