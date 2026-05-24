В Якутии усиливают меры по борьбе с долгами за коммунальные услуги.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Садовников Дмитрий Дмитриевич сообщил, что на заседании межведомственной комиссии детально разобрали рост задолженности за коммунальные услуги. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

За последний год объем долгов значительно увеличился, особенно остро стоит вопрос с платежами бюджетных учреждений, в том числе из за задержек бюджетного финансирования и кассовых разрывов. На республиканском уровне введена персональная ответственность руководителей за долги их учреждений, усилена претензионная и исковая работа, а в ряде районов начали чаще и активнее платить, включая авансовые платежи за тепло, свет и воду.

Главам районов и руководителям ведомств поручено провести служебные проверки в местах, где долги растут наиболее быстро, лично разобраться в причинах неоплаты, пересмотреть расходы, найти внутренние резервы и привлекать внебюджетные доходы для погашения задолженностей до конца года.

