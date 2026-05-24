На конференции в Москве обсудили развитие авиаперевозок в Арктической зоне. Фото: Новости ИЛ ТУМЭН

На научно практической конференции о полярной авиации в Москве 21 мая особое внимание уделили развитию авиаперевозок в Арктической зоне, в том числе в территории Республики Саха (Якутия). В мероприятии приняла участие народный депутат Ил Тумэн, руководитель РОО «Якутская Арктика» Елена Голомарева, представившая проблемы региона на федеральном уровне. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Начальник Управления аэропортовой деятельности Росавиации Юлия Логачева рассказала, что в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» до 2030 года запланирован капитальный ремонт 17 аэродромов в Арктической зоне, часть из которых расположена в отдаленных районах Якутии. Это должно повысить надежность и доступность воздушных сообщений между районными центрами и Якутском.

Елена Голомарева в своем выступлении акцентировала внимание на проблеме высокой стоимости авиабилетов в Якутии. Доля расходов на ГСМ и аэропортовое обслуживание в себестоимости рейсов достигает 65%. При этом объемы субсидирования из регионального бюджета позволяют перевозить по льготным тарифам только около 21% пассажиров, что оставляет значительную часть населения без доступного перелета.

