В Якутске на улице Полевой спасли гараж и жилой дом от пожара.

23 мая в 20:20 в диспетчерскую службу пожарно-спасательного гарнизона поступил сигнал о возгорании в гаражном строении, расположенном на улице Полевая в городе Якутске. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Пожарные расчеты прибыли к месту вызова в считанные минуты после полученного сообщения. К моменту их приезда пламя уже охватило строение.

В результате инцидента огнем повреждена хозяйственная постройка полностью на площади 24 квадратных метра. Также пострадала стена соседнего гаража: здесь площадь возгорания составила 8 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти от уничтожения сам гараж и расположенный рядом частный жилой дом.

Причина пожара, виновное лицо и точный размер материального ущерба в настоящее время устанавливаются. В тушении были задействованы 11 человек личного состава и 2 единицы специализированной техники.

