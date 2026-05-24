Прокуратура Якутии помогла брату погибшего бойца СВО получить выплату Фото: Ольга ЮШКОВА.

Прокуратура Усть-Майского района провела проверку по обращению местного жителя. Мужчина приходился родным братом участнику специальной военной операции, который погиб при исполнении служебных обязанностей. Заявитель также оказался единственным близким родственником умершего. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что обратившийся гражданин имеет законное право на получение единовременной страховой выплаты в связи с гибелью брата. Однако самостоятельно оформить положенные деньги он не мог. Причиной стало отсутствие у погибшего военнослужащего официальной регистрации по месту жительства на территории Усть-Майского района.

Для восстановления прав заявителя прокурор обратился в суд. Там удовлетворили исковые требования и установили юридический факт постоянного проживания брата заявителя (погибшего бойца) на территории указанного района. Решение суда вступило в законную силу.

В настоящее время получение мужчиной единовременной выплаты находится на контроле прокуратуры.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru