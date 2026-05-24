В Томпонском районе сгорело 7 гектаров травы. Фото: МЧС Якутии

В субботу 23 мая в 11:45 в диспетчерскую службу пожарно-спасательного гарнизона поступил сигнал о возгорании сухой растительности на территории Баягантайского наслега Томпонского района. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Пожарные расчеты прибыли к месту вызова в считанные минуты после полученного сообщения. К моменту их приезда пламя уже распространилось на площади 7 гектаров.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается. Также предстоит выяснить виновное лицо и точный размер ущерба, причиненного стихией. В тушении пожара были задействованы 8 человек личного состава и 1 единица специализированной техники.

