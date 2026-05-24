Житель Таттинского района снова сел пьяным за руль «Камаза». Фото: МВД Якутии

Дознаватель отдела МВД по Томпонскому району возбудил уголовное производство в отношении 43-летнего мужчины, уроженца Таттинского района. Фигуранту инкриминируется статья 264.1 УК РФ («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость»). Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как установила проверка, в прошлом году подозреваемый уже привлекался к ответственности за езду в нетрезвом виде. Тогда постановлением мирового судьи Таттинского района ему назначили наказание в виде лишения водительских прав сроком на 1,5 года, а также штрафа в размере 45 тысяч рублей.

Однако мужчина не сделал для себя выводов. В апреле 2026 года он вновь сел за руль, находясь в состоянии алкогольного опьянения. На этот раз - за управление грузовым автомобилем «Камаз», чем создавал реальную опасность как для себя, так и для других участников дорожного движения.

