В Вилюйске загорелись свалка и лесной массив на площади 5000 квадратов. Фото: МЧС Якутии

23 мая в 10:47 в диспетчерскую службу пожарно-спасательного гарнизона поступил сигнал о возгорании на территории городской свалки в городе Вилюйске. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Пожарные прибыли к месту вызова в считанные минуты после полученного сообщения. К моменту их приезда пламя охватило строительный мусор на площади 2500 квадратных метров, а также прилегающий лесной массив на аналогичной площади - еще 2500 квадратов. Таким образом, общая зона горения составила 5000 квадратных метров.

Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. Виновный гражданин и точный размер материального ущерба в настоящее время устанавливаются.

В тушении пожара были задействованы 7 человек личного состава и 1 единица специализированной техники.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru