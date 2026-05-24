Посетительница ЗАГСа в Якутске украла телефон девочки, забытый на диване Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница столицы республики с заявлением о пропаже мобильного телефона. Гаджет принадлежал ее несовершеннолетней дочери, а причиненный ущерб составил 23 900 рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили личность предполагаемой злоумышленницы. Подозреваемой оказалась 21-летняя девушка, уроженка Нюрбинского района.

Как выяснили полицейские, заявительница находилась вместе с дочерью в здании ЗАГСа. Ребенок оставил свой мобильный телефон на диване, расположенном на первом этаже учреждения, после чего забыл про гаджет и ушел вместе с матерью. Через некоторое время в здание вошла подозреваемая, заметила оставленный без присмотра аппарат и решила забрать его себе для личного использования. Впоследствии она продолжала пользоваться чужим телефоном.

Похищенное устройство было изъято сотрудниками полиции. Следственным органом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

