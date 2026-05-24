В Якутске загорелся магазин из-за короткого замыкания. Фото: МЧС Якутии

В субботу 23 мая в 9:56 в диспетчерскую службу пожарно-спасательного гарнизона поступил сигнал о возгорании на Вилюйском тракте в городе Якутске. Горело торговое помещение. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

По информации ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия), уже через 4 минуты после вызова первые расчеты прибыли к месту происшествия. К моменту их приезда из кровли здания шел дым. Пожарные оперативно приступили к ликвидации горения.

В результате возгорания повреждена кровля на площади 5 квадратных метров. Само здание магазина удалось спасти от полного уничтожения. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание кабеля. Виновное лицо и размер материального ущерба в настоящее время устанавливаются.

В тушении пожара участвовали 39 человек личного состава и 8 единиц специализированной техники.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru