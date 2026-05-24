К Ысыаху Туймаады запустят 100 автобусов с кондиционерами и бесплатный шаттл. Фото: канал Евгения Григорьева

В преддверии национального праздника Ысыах Туймаады глава города Якутска Евгений Григорьев вместе с профильными специалистами провел рабочий объезд местности Ус Хатын. Участники совещания оценили готовность территории и обсудили ключевые вопросы транспортного обслуживания и дорожной инфраструктуры. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В дни празднования для гостей и жителей столицы республики организуют два автобусных маршрута. Отправление будет осуществляться от района Медицинского центра, а также от здания Автовокзала.

Для пассажирских перевозок привлекут новые низкопольные автобусы, оснащенные системами кондиционирования воздуха. Всего на линию планируется вывести порядка 100 единиц техники. Частота движения составит от 15 до 20 минут в часы максимальной загрузки, в ночное время интервал увеличится до 20-30 минут.

Непосредственно на территории Ус Хатын организуют бесплатную перевозку. Там будет курсировать автобус-шаттл, а также гольф-кары от компании «Драйви».

С понедельника, 25 мая, подрядные организации приступят к подготовке инфраструктуры. В план работ входят грейдирование и отсыпка дорожного полотна, откачка талых вод, покос травы и уборка мусора, а также перенастройка режима работы светофорных объектов.

Помимо этого, на совещании обсуждался вопрос открытия нового дачного маршрута, который свяжет город с микрорайоном Северный. Тестовый запуск данного направления намечен на середину июня.

