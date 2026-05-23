НовостиПроисшествия23 мая 2026 23:45

Прокурор Алданского района через суд вернул пенсионеру похищенные деньги

Пожилого мужчину обманули мошенники
Татьяна ЦВЕНГЕР
Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

В Алданском районе суд удовлетворил исковые требования местного прокурора, заявленные в интересах пожилого мужчины. Пострадавший 66-летний мужчина стал жертвой мошеннической схемы. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Как установила проверка, злоумышленники обманным путем и под видом различных предлогов завладели доверием пенсионера и похитили у него более 48 тысяч рублей. Денежные средства были переведены на банковский счет, принадлежащий жительнице Новосибирской области. Данная гражданка выполняла функции «дроппера».

Прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с нее неправомерно полученных средств в пользу потерпевшего. Судья полностью поддержал позицию надзорного ведомства. Теперь с дроппера взыскана вся похищенная сумма, а также дополнительные проценты за незаконное пользование чужими деньгами. Решение суда вступило в законную силу.

