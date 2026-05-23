Прокуратура Якутии добилась погашения долга в 1,3 млн перед предпринимателями Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кобяйского района провела проверку по обращению двух индивидуальных предпринимателей. Бизнесмены сообщили, что передавали сырое молоко сельскохозяйственному производственному кооперативу «Томтор» на основании договора контрактации. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Свои обязательства перед поставщиками СХПК не исполнял длительное время. Оплата за сданную молочную продукцию у заготовителя отсутствовала, в результате чего сформировалась значительная задолженность. Общая сумма невыплаченных средств превысила 1,3 миллиона рублей.

После вмешательства прокуратуры ситуация изменилась. Кооператив погасил образовавшийся долг перед обоими предпринимателями в полном объеме. Таким образом, права субъектов малого предпринимательства были полностью восстановлены.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru