Дождь и температура до +23 градусов ожидаются в Якутии 24 мая

Дожди могут пройти в Якутии 24 мая. Синоптики прогнозируют осадки в нижнеленских и центральных районах, а также на северо-востоке республики. Дожди, местами сильные, могут пройти и на юге. А на северо-западе мокрый снег с дождем.

Ветер ожидается умеренный, но возможны порывы до 9-14 метров в секунду. Еще сильнее ветер будет в Анабарском и Булунском районах - от 19 до 24 метров в секунду.

Ночью будет в среднем от +8 до +13 градусов. На западе от 0 до +5, а на северо-западе и в арктических районах и вовсе от -1 до -6 градусов.

Днем будет тепло - от +15 до +20 градусов. На востоке центральных районов и северо-востоке от +18 до +23 градусов, а на западе от +7 до +12 градусов. Северо-запад и арктическое побережье ждет холод от -3 до +2 градусов.

