Житель Нюрбинского района украл карту у хозяйки дома в Чурапчино Фото: Ольга ЮШКОВА.

В полицию Чурапчинского района обратилась местная жительница с заявлением о краже банковской карты и списании 16 500 рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Оперативники установили подозреваемого - мужчину 40 лет из Нюрбинского района. Он откликнулся на вакансию второго водителя-дальнобойщика (маршрут Якутия - Чукотка), приехал в Чурапчинский район, где напарник привел его на ночлег к своей родственнице. Там гость незаметно похитил карту хозяйки.

На следующий день напарники отправились в дорогу. В пути до Оймяконского района подозреваемый испугался ехать дальше, вернулся на такси в Якутск и 10 дней расплачивался чужой картой, покупая алкоголь, еду и оплачивая развлечения.

Возбуждено дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Фигуранту избрана подписка о невыезде.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru