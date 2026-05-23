Жительница Бежецка отдала мошенникам 18 тысяч рублей за несуществующий ноутбук

В полицию Бежецка (Тверская область) обратилась женщина 42 лет. В соцсети незнакомка сообщила ей о выигрыше ноутбука, но вместо техники предложила денежную компенсацию якобы из-за отсутствия товара, пишет Афанасий-бизнес.

Потерпевшая согласилась и продиктовала данные банковской карты. Пришедшие в смс коды она также назвала злоумышленнице. В итоге со счета списали около 18 тысяч рублей, а переписку удалили. Только тогда женщина поняла, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража с банковского счета). Полиция предупреждает: не верьте обещаниям легких подарков и не передавайте неизвестным коды из смс.