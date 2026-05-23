Перекрытие улицы Чернышевского в Якутске перенесено на 29-31 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сроки временного запрета на проезд транспорта по улице Чернышевского были скорректированы. Изменения связаны с уточнением графика проведения строительно-монтажных работ. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Специалисты продолжают устройство защитного футляра для газопроводов, а также капитальный ремонт перекрестка, который образуют улицы Хабарова, Ярославского, Чернышевского и Ефимова.

Ограничение движения будет введено на участке, расположенном в районе дома номер 3 по улице Ярославского. Новый период перекрытия: с 9:00 29 мая до 21:00 31 мая.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок и заблаговременно выбирать альтернативные маршруты объезда.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru