Перекрытие улицы Чернышевского в Якутске перенесено на 29-31 мая

Сроки временного запрета на проезд транспорта по улице Чернышевского были скорректированы. Изменения связаны с уточнением графика проведения строительно-монтажных работ. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».
Специалисты продолжают устройство защитного футляра для газопроводов, а также капитальный ремонт перекрестка, который образуют улицы Хабарова, Ярославского, Чернышевского и Ефимова.
Ограничение движения будет введено на участке, расположенном в районе дома номер 3 по улице Ярославского. Новый период перекрытия: с 9:00 29 мая до 21:00 31 мая.
Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок и заблаговременно выбирать альтернативные маршруты объезда.
