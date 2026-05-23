Трое молодых якутян обокрали стройбытовку на 200 тысяч рублей

В полицию Якутска обратился представитель строительной компании с заявлением о пропаже инструментов из бытовки. Пропали 2 перфоратора, болгарка, дрель, сварочный аппарат и нивелир. Ущерб составил около 200 тысяч рублей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Оперативники установили троих подозреваемых - 19-летних уроженцев Якутска, двое из которых ранее судимы за тяжкие телесные повреждения. Ночью они заметили вагончик, проникли внутрь через окно, сложили инструменты в найденный там мешок и скрылись. Часть похищенного они успели продать, остальное изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Фигурантам избрана подписка о невыезде.

