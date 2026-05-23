Дом загорелся из-за пала сухой травы в Якутске

В микрорайоне Марха на улице Сырдык произошло возгорание сухой травы, после чего огонь перекинулся на жилой дом по адресу Сырдык, 14/1. На место выехала аварийно-спасательная служба. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Окружная администрация Якутска предупреждает: в пожароопасный период на территории города категорически запрещено выжигать сухую траву, разводить костры в необорудованных местах, бросать непотушенные окурки и стекло.

За нарушение грозят штрафы от 15 тысяч до 400 тысяч рублей, а также уголовная ответственность (вплоть до 10 лет лишения свободы при крупном пожаре). При обнаружении возгорания звоните 101 или 112.

