Суд в Вилюйском районе запретил торговать алкоголем в жилой квартире

Прокурор Вилюйского района обратился в суд с требованием пресечь незаконную торговлю спиртным в жилом помещении многоквартирного дома. Основанием для подачи иска послужили многочисленные жалобы местных жителей. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

В ходе проверки надзорное ведомство установило, что арендатор одной из квартир систематически использовал ее в качестве нелегальной точки продажи алкогольной продукции. Из-за этого во дворе и подъезде постоянно собирались лица, находящиеся в состоянии опьянения или желающие приобрести спиртное, что нарушало покой и безопасность других обитателей дома.

Несмотря на то, что злоумышленник ранее неоднократно привлекался к административной и даже уголовной ответственности за аналогичные действия, он продолжал свою незаконную деятельность.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Принятым решением арендатору, а также официальным собственникам данного жилого помещения запрещено использовать квартиру для розничной продажи алкогольной продукции.

