Перекрытие движения по улице Дежнева в Якутске продлили до 27 мая.

Срок временного запрета на проезд автотранспорта по улице Дежнева был продлен. Причиной послужила необходимость завершения комплекса строительно-монтажных мероприятий на данном участке. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Ограничение сохраняется на отрезке капитального ремонта дорожного полотна - от пересечения с улицей Крупской до улицы Ойунского.

Изначально запрет был введен с 30 апреля, теперь же он официально продлен и будет действовать до 27 мая 2026 года включительно.

В рамках проводимых работ подрядная организация осуществляет монтаж газопровода, работающего под высоким давлением, прокладку силовых кабельных линий для систем электроснабжения, устройство новых линий связи, установку водопропускной трубы.

Автомобилистов просят заранее корректировать свои маршруты с учетом действующего ограничения и неукоснительно следовать предписаниям временных дорожных знаков, установленных в зоне ремонта.

