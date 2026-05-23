Молодой водитель погиб после наезда на дерево в Мегино-Кангаласском районе

В ночь на 23 мая в дежурную часть отдела МВД по Мегино-Кангаласскому району поступило сообщение о серьезной аварии, произошедшей на территории села Тюнгюлю. Инцидент случился примерно в 3:05. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Согласно предварительным данным следствия, автомобилем Toyota Corona Premio управлял водитель 2004 года рождения. При этом государственные регистрационные знаки на транспортном средстве отсутствовали. Автомобиль двигался по региональной трассе «Мюрю» от села Тюнгюлю в направлении населенного пункта Матта.

По пути молодой человек потерял контроль над управлением. Машина съехала с дороги в правый кювет, после чего передней правой частью врезалась в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, выясняются точные обстоятельства и причины трагедии.

