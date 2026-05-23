Суд Нерюнгри взыскал с дроппера 250 тысяч рублей в пользу обманутой пенсионерки Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокурор города Нерюнгри добился в судебном порядке возврата денег местной 65-летней жительнице, пострадавшей от мошенников. Подробнее в материале «Комсомольской правды» - Якутия».

Злоумышленники, представившись сотрудниками ФСБ, сообщили женщине о ложном уголовном деле и несанкционированном оформлении кредитов, после чего похитили у нее 250 тысяч рублей обманным путем.

Средства были переведены на банковский счет жителя Ростовской области, который выступал в роли дроппера (посредника для обналичивания). По иску прокурора суд взыскал с данного гражданина всю похищенную сумму в пользу пенсионерки, а также проценты за незаконное пользование ее деньгами.

