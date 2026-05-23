Намский район освободился от воды, а реки Яна и Индигирка готовятся к вскрытию

Активная фаза ледохода продолжается на реках Якутии. Спасатели круглосуточно следят за обстановкой с помощью беспилотников и укрепляют берега. Вскрытие Лены у Жиганска ожидается уже 24-25 мая. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

На реке Лене в Кобяйском и Жиганском районах нижняя кромка ледохода находится в 250 километрах выше поселка Жиганск, где уровень воды составляет 423 сантиметра при критической отметке в 1000 сантиметров. Верхняя кромка зафиксирована у населенного пункта Батамай, там вода поднялась до 993 сантиметров, и до опасного порога остается чуть больше метра. За сутки протяженность ледохода на Лене выросла сразу на 113 километров и достигла 320 километров.

Сложная обстановка сохраняется на реке Колыме в Верхнеколымском районе. Здесь нижняя кромка ушла на пять километров ниже поселка Зырянка, уровень воды достиг 697 сантиметров при критических 850 сантиметрах. Взлетно-посадочная полоса местного аэропорта по-прежнему полностью затоплена.

У города Среднеколымск вода держится на отметке 475 сантиметров, что далеко от критических значений, а вскрытие реки здесь прогнозируется на 25–26 мая. На реке Оленек в Оленекском районе зафиксирован редкий ледоход: нижняя кромка находится в 50 километрах ниже поселка Оленек при уровне воды 809 сантиметров, а верхняя кромка расположилась в 180 километрах выше населенного пункта. Протяженность ледохода составляет 230 километров, прибавив за сутки 50 километров.

Реки Яна и Индигирка пока только готовятся к вскрытию. На Яне в районах Верхоянска и Батагая вода прибывает на 0,2-0,5 метра в сутки, на льду появились закраины. На Индигирке от Усть-Неры до Усть-Момы аналогичная картина - вода на льду, местами трещины. Обе реки, по расчетам специалистов, начнут вскрываться 23–25 мая.

Начальник Главного управления МЧС по республике Павел Гарин сообщил, что в Намском районе все дворовые территории уже освободились от воды. В Колымской группе районов продолжают работу две оперативные группы, спасатели ведут берегоукрепительные работы и оказывают адресную помощь населению.

