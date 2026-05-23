Трагический финал поисков на реке Кырбыкан: родственники обнаружили тело утонувшего якутянина

Найдено тело мужчины, пропавшего при опрокидывании лодки 9 мая в Якутии

Спасатели и родственники завершили поиски мужчины, пропавшего 9 мая в Алданском районе после опрокидывания лодки на реке Кырбыкан. Его тело обнаружено спустя почти две недели. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Трагедия произошла на левом притоке Амги. Лодка, в которой находились двое мужчин, перевернулась. Одному из них удалось выплыть и самостоятельно добраться до охотничьей избушки, а второй исчез в воде. Первые дни поиски осложнялись объективными причинами - на реках шел ледоход и держался высокий уровень воды, поэтому выход на воду был под запретом. Искать пропавшего могли только волонтеры и родственники, которые прочесывали береговую линию.

Ситуация изменилась 15 мая, когда из Якутска в Алданский район выехала группа спасателей из трех человек. Они подключились к поисковой операции, имея необходимое снаряжение и допуск к работе на воде. Поиски продолжались в общей сложности почти две недели, и только 22 мая тело утонувшего было найдено. Обнаружили его родственники, которые все это время не теряли надежды и продолжали обследовать местность.

