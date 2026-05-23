НовостиПроисшествия23 мая 2026 5:11

Выехал с чужим телевизором: суд в Якутии назначил штраф за кражу техники

Евгений ПРУДКОВ
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мегино-Кангаласский районный суд вынес приговор 46-летнему мужчине, который, съезжая со служебного жилья, прихватил с собой телевизор и приставку. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Работодатель предоставил сотруднику помещение для проживания. Мужчина заехал туда в октябре 2025 года, а уже в январе 2026-го решил покинуть дом. Он вывез оттуда телевизор и телеприставку, причинив владельцу имущества ущерб на сумму 5 957 рублей. Пропажу заметили. Дело о краже с причинением значительного ущерба дошло до суда.

На заседании подсудимый, ранее не имевший проблем с законом, полностью признал вину и искренне раскаялся. Он поддержал свое ходатайство о постановлении приговора в особом порядке, без полного судебного разбирательства. Потерпевшая сторона и государственный обвинитель против такого упрощенного порядка не возражали. Гражданский иск по делу не заявлялся, что также сыграло свою роль.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства - чистосердечное признание, раскаяние, состояние здоровья подсудимого. Судья назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru