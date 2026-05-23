Фестиваль «Мир! Май! ГТО!» пройдет с 29 по 31 мая в Якутске Фото: Тимур ХАНОВ.

С 29 по 31 мая Якутск примет масштабный республиканский фестиваль «Мир! Май! ГТО!», который соберет тысячи жителей, желающих проверить свою физическую форму на стадионе «Туймаада», в Центральном парке культуры и отдыха и на площадке «Чолбон». Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Фестиваль за несколько лет превратился в настоящий символ массового спорта в республике. Об этом рассказал первый заместитель министра по физической культуре и спорту Гаврил Мохначевский, отметив устойчивый рост популярности комплекса ГТО. Если в 2023 году на старт вышли 3 210 человек, то в 2025-м число участников достигло 3 850.

Участников V–XVIII ступеней ждут испытания по силовым, беговым и прикладным видам программы. В регионе приняты изменения в законодательство, благодаря которым работодатели могут поощрять сотрудников со знаком отличия дополнительными оплаченными выходными, материальными выплатами и компенсациями за занятия. Школьникам золотой, серебряный или бронзовый знак приносит дополнительные баллы к ЕГЭ, а студентам - повышенные стипендии. Кроме того, обладатели знаков получают скидки на посещение спортобъектов: до 50 процентов за золотой знак, до 40 - за серебряный и до 30 процентов - за бронзовый.

Главным судьей соревнований выступит начальник Регионального центра ВФСК ГТО Ариян Александров. Для удобства участников прямо на фестивале развернется «Фестиваль здоровья», где специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики проведут осмотры и выдадут справки, необходимые для допуска к сдаче нормативов. Желающим принять участие необходимо заранее зарегистрироваться на официальном сайте GTO.ru, а в день старта иметь при себе удостоверение личности, медицинскую справку и спортивную форму. Силовые и беговые виды примет стадион «Туймаада» 29 и 30 мая с 11 до 17 часов, а прикладные дисциплины состоятся 31 мая в ЦПКиО и на базе «Чолбон» с 10 до 17 часов.

