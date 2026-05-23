Бензин, люкс-номера и бизнес-класс: Якутский суд вернул на пересмотр дело о нецелевых тратах

Дело главы Управтодора о нецелевых расходах пересмотрят в Якутии Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Якутский городской суд отменил предупреждение гендиректору Управтодора, которого Счетная палата уличила в перерасходе бюджета на люкс-номера, бизнес-класс и бензин, - дело отправлено на новое рассмотрение. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Проверка охватила период с мая 2024 по сентябрь 2025 года и выявила нецелевое использование 274 тысяч рублей. Установлено, что пробег служебного автомобиля руководителя превышал разумные нормы, путевые листы содержали недостоверные сведения, а в некоторых случаях в них отсутствовала детализация маршрута и обязательные реквизиты. Проще говоря, списание горюче-смазочных материалов велось необоснованно, что и стало первой статьей нарушений Бюджетного кодекса.

Второй эпизод касался откровенно дорогих командировок. В октябре 2024 года гендиректор и его заместитель отправились в Екатеринбург, где за трое суток проживания в гостинице им возместили 136,9 тысячи рублей. Из них 72,2 тысячи рублей получил руководитель, еще 64,7 тысячи - подчиненный. Средняя стоимость номера за сутки составила 24 тысячи рублей, что в три с половиной раза превысило установленный республиканским постановлением норматив в семь тысяч рублей. Сумма завышения по найму жилья достигла 94,9 тысячи рублей.

К этому добавилась любовь к путешествиям с комфортом. В декабре 2024-го, а также в январе и марте 2025 года гендиректор возмещал себе авиаперелеты к месту командировки и к месту отдыха по тарифу бизнес-класса. Разница между бизнес-классом и положенным по регламенту экономом составила 104,4 тысячи рублей.

Таким образом, общая сумма избыточных расходов на люксовое проживание и бизнес-перелеты достигла почти 200 тысяч рублей. Мировой суд сначала ограничился предупреждением, однако Счетная палата и административный орган с этим не согласились. В жалобе они указали, что по финансовым нарушениям предупреждение неприменимо, поскольку бюджету республики причинен реальный имущественный вред, посягающий на финансовую систему государства. Тот факт, что руководитель возместил ущерб лишь после контрольного мероприятия, не отменяет высокой общественной опасности содеянного. Защитник настаивал, что билеты в бизнес-класс и люксовые номера брались вынужденно из-за отсутствия альтернатив, а ущерб уже погашен, но эти доводы не убедили суд.

Фемида отменила постановление мирового судьи и вернула дело на новое рассмотрение. Судьи подчеркнули: статья, по которой квалифицированы действия гендиректора, вообще не предусматривает такого мягкого наказания как предупреждение. Финансовая недисциплинированность неизбежно бьет по интересам государства, а значит, прежнее решение мирового суда было неправомерным.

Наши соцсети: Телеграм-канал, Вконтакте, Одноклассники.

Обратиться в редакцию можно по телефону 8-914-197-70-04, а также по электронной почте tatiana.tsvenger@phkp.ru