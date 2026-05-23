Транспортная прокуратура Якутска накрыла торговую точку с контрафактом

Якутская транспортная прокуратура выявила в одном из магазинов города продажу контрафактной продукции, замаскированной под известный бренд. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Проверка показала, что индивидуальный предприниматель торговал товарами легкой промышленности с нанесенным товарным знаком, право на использование которого у него полностью отсутствовало. Продавец не смог предъявить никаких документов, подтверждающих законность нанесения логотипа. Вся продукция, выставленная на прилавок, оказалась откровенным контрафактом.

Общая стоимость изъятого из незаконного оборота товара превысила 200 тысяч рублей. По постановлению транспортного прокурора бизнесмена привлекли к административной ответственности за реализацию продукции с незаконным воспроизведением чужого товарного знака. Суд назначил предпринимателю штраф, а вся партия подделок была конфискована.

