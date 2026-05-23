Благодарность за прием без очереди: сотрудница миграционной службы пыталась оправдать взятки в Якутии

Экс-инспектора МВД из Якутии отправят в колонию за взятки и незаконную миграцию

Верховный суд Якутии утвердил приговор бывшему инспектору по миграции, которая за деньги организовала незаконное пребывание 230 иностранцев. Ей назначили семь с половиной лет колонии, миллионный штраф. Подробнее - в материале «КП» - Якутия».

Преступная схема действовала с октября 2023 по апрель 2024 года. Сотрудница миграционной службы, выявив факт фиктивной постановки на учет, не пресекла нарушение, а предложила заявительнице «помощь» за вознаграждение. Женщина согласилась, и за полгода инспектор незаконно поставила на учет 230 иностранных граждан. Люди регистрировались в жилых помещениях, собственниками которых не являлись, а государство теряло контроль за их нахождением на территории России. За свои услуги осужденная получила деньгами и иным имуществом 193 657 рублей 73 копейки.

В суде бывший инспектор вину не признала. Она заявила, что при трудоустройстве подписала лишь трудовой договор, а с должностной инструкцией и миграционными регламентами ее никто не знакомил. Деньги, которые ей переводили, она взяткой не считала - по ее мнению, это была благодарность за прием граждан без очереди. Про то, что иностранцы фактически не живут по адресам регистрации, она якобы не знала. Однако суд первой инстанции эти доводы отверг и в марте 2026 года признал женщину виновной по двум статьям - получение взятки и организация незаконной миграции с использованием служебного положения.

Якутский городской суд назначил наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Учитывая наличие малолетнего ребенка, исполнение приговора отсрочили до достижения им 14-летнего возраста. Дополнительно осужденную обязали выплатить штраф в размере одного миллиона рублей и на шесть лет запретили занимать должности в правоохранительных органах, связанные с функциями представителя власти. Адвокат попытался обжаловать приговор, настаивая на невиновности подзащитной, но Верховный суд республики не нашел оснований для его отмены или изменения. Приговор вступил в законную силу.

